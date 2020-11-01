昨晚10點17分，從屏東枋寮開往台東的普悠瑪列車，緩緩駛進知本火車站，這不僅是普悠瑪首次穿越中央山脈南端，更意味著環島鐵路電氣化的最後1哩路已經完成，工程人員興奮合影，見證這歷史性的一刻。

屏東枋寮至台東知本段是環島鐵路電氣化的最後1哩路，將在12月23日正式通車，鐵道局從昨日晚間開始連續試車7天，其中普悠瑪列車每天往返枋寮、知本6個班次、電聯車4個班次，從夜間到清晨，展開密集試車。

昨晚上9時25分，試車首航的普悠瑪列車從屏東枋寮開往台東知本，原預計到達時間是晚上10時22分，但快了5分鐘，於10時17分抵達，成功試車後，機員和鐵道局人員開心合影，因為這是普悠瑪列車首次穿越中央山脈南端，更宣示環島鐵路電氣化的最後1哩路大功告成。

另外，電聯車也在昨晚晚上11時40分從知本開往枋寮，原訂今日凌晨1時抵達，同樣比預定時間早到。

鐵道局電力工程一隊隊長徐信鼎表示，普悠瑪列車的速度可達時速120公里，總共有8節車廂，經首次測試，過程穩定、順利、這也是南迴鐵路電氣化首航；他也強調，南迴鐵路電氣化從10月1日開始已經全線通電，呼籲民眾經過平交道要注意安全距離，尤其是在多良火車站，更要注意自拍器及雨傘。

南迴線電氣化全線通車後，環島鐵路也全面電氣化，普悠瑪及推拉式自強號都將投入營運，預估假日運能提升13％，高雄至台東行車時間最多可節省27分鐘。

(中時 )