109年全國大專校院運動會因為新冠肺炎疫情，從今年5月延到10月31日才開幕，今天田徑場上男子標槍，已經取得東京奧運參賽資格的男子好手鄭兆村，狀況很可惜沒有在最佳，6次試擲僅成功2次，不過最後還是順利以77公尺02標下個人生涯在全大運的第2面金牌，但他很不滿意成績，賽後直言「難看」。

鄭兆村是亞洲標槍紀錄保持者，生涯最佳成績是在2017年台北世大運締造的91公尺36，是第一位在男子標槍突破90公尺大關的亞洲選手，去年鑽石田徑聯賽上海站，他以87公尺12收下東京奧運參賽資格，是中華田徑隊目前唯一確定搭上東奧列車的選手。

今年因為新冠肺炎全球大流行，許多重大國際賽取消或延期，鄭兆村也只能透過訓練盡力維持狀態，8月份在模擬東京奧運對抗賽繳出84公尺22成績還在掌握中，可惜全大運狀態下滑，只有在第2次和第4次試擲成功，成績分別是74公尺53、77公尺02，銀牌彰化師大林群評的距離則是68公尺79。

鄭兆村賽後坦言成績很差，不過因為最近狀態不好，就算訓練內容沒變，身體狀況還是掉下來，丟出這樣的距離也是意料中事，只能先求留下金牌，接下來先休息幾天，再和教練討論如何調整，期許在12月的全國錦標賽能夠突破。

(中時 )