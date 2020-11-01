林正離開國立體大男籃，正式加盟桃園領航猿。(取自領航猿粉絲團)

桃園領航猿31日正式公佈P.League+新賽季主場賽事活動及完整主、客場球衣識別系統，期待能在桃園落實屬地主義，深耕本地球迷，並在新賽季點燃睽違已久的籃球熱情！另在領航員粉絲團宣布國立體大中鋒林正加盟，成為第二位轉到職籃聯盟的UBA球員。

為更進一步深化與桃園「航空城」的在地連結，桃園領航猿將以英文隊名「Taoyuan Pilots」征戰新聯盟，除了彰顯主場城市桃園作為台灣國門的驕傲外，更希望能擔任引領台灣籃球持續前進的領航員，邀請所有熱愛籃球的人們一起創造屬於台灣職業籃球的未來！

桃園領航猿球隊總經理陳信安說：「我們很高興能夠在桃園展開領航猿的新賽季，我們將積極開創在地運動文化，希望能讓更多人看見桃園的活力以及職業籃球的熱血盛況，期待全國球迷一起到桃園主場來為領航猿加油！」

同時公布的隊徽與主客場球衣，以沈穩榮耀的藍、金作為主色系，象徵領航猿無懼飛向浩瀚天際的決心，細節設計除以星芒點綴致敬璞園籃球的輝煌隊史，延續璞園團隊深耕台灣籃球的使命與榮耀。

(中時 )