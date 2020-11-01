《阮三個》驚喜應援首登高雄電影節的張軒睿。（李承陽攝）

導演蔡佳穎1日率演員張軒睿、高慧君、姚愛寗、林映唯、陳漢典出席高雄電影節閉幕片《訪客》世界首映，片中張軒睿與飾演父親的戴立忍有激烈互毆戲，也和飾演怪鄰居的陳漢典有扭打戲，還被片中的前女友林映唯打巴掌，全片僅拍攝13天，張軒睿就包了3場討皮痛的戲。

林映唯分享她開拍第一天就演呼巴掌的戲，張軒睿被打後形容這是第一次被打巴掌打得那麼紮實，挨打完還發出驚訝的「哇喔」聲，另與陳漢典的扭打戲，他自己傷到手背，陳漢典則是回家後發現大腿內側瘀青一塊。

高慧君也是傷兵名單，但她不是因工受傷，而是在練深蹲的時候拉傷韌帶、舊傷又復發，她自認算是很能忍痛的人，但受傷當天還是痛到哭，「晚上沒醫院可看，我撐到早上媽媽起床才要止痛藥吃，8點就趕緊進醫院。」因為金馬頒獎典禮將至，她目前中西醫並進，希望能美美的走完紅毯。

另實境節目《阮三個》主持群楊貴媚、施名帥、范少勳、温貞菱和節目組的餐車今也一同現身高雄電影節會場，為前主持人之一的張軒睿秘密應援，張軒睿說自己被蒙在鼓裡根本不知道他們會來，「看到《阮三個》招牌傻眼，以為進錯棚，出高鐵還不能跟《訪客》的演員搭同1台車，其他人都上車了，我就站在高鐵站等。」直呼這局設計得不錯。

(中時 )