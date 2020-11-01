呂姓男子透過鄰居告知才得知房子被夷為平地。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

基隆一名呂姓男子受親友委託，重新搭建位正濱漁港色彩屋旁的鐵皮屋，收到市府違建拆除通知，呂男不滿提出房屋稅籍稅籍等證據向議員陳情，市府表明願到場查看資料，卻又在沒有通知呂男情況下拆除房子，議員痛批，程序相當粗糙，懷疑有高層在背後操控。

都發處10月9日張貼拆除通知單在鐵捲門上，預訂10月20日到11月9日實施拆除，並要求屋主先自行處理屋內物品，否則視為廢棄物處理，但呂男長期在外地工作，根本不知情，是附近鄰居告知才得知狀況。

呂男表示，房子閒置多年時常有遊民進出，2013年市府認為有安全疑慮、妨礙市容，通知改善環境，因屋頂塌陷嚴重、鐵門生鏽，決定重新搭建鋼構、修復牆面，並放置生財器具在裡頭，10月27日得知拆除通知書後，立即準備相關證據，向議員呂美玲請求協助。

呂美玲向市府相約29日上午9點到現場查看，未料，拆除組於同日上午8點半，到場將房子拆除，呂男再度透過鄰居告知才得知房子被夷為平地，他難以接受認為，已經和市府說好會勘，卻在無人知曉的情況下，自行將房子拆除，裡頭有許多貴重物品未撤離，要求市府還他公道。

呂美玲說，違建拆除當下一定要通知當事人，若當事人不在要有第三公正人在場，但市府沒有告知，呂男也來不及將貴重物品帶走，她認為，「要拆房子不會做的那麼徹底」，一定有高層在指導，痛批手法相當粗糙；對此，都發處表示，依規定唯有法院強制執行拆除事件，才會通知第三方到場，一般違建會於通知後，直接到場拆除，全依法辦理。

(中時 )