統一獅投手鄭鈞仁在台灣大賽首戰8局下接替登板，面對中信兄弟3名打者僅用10球送出3次三振，寫下台灣大賽連3K最少用球數紀錄，唯一的壞球就是對王威晨，沒能寫下完美紀錄他不感到可惜，只是想要幫助球隊守下。

鄭鈞仁8局下上場，用3球三振陳家駒，之後面對王威晨雖先投出壞球，但接連3球好球三振，然後同樣再用3球三振潘志芳，寫下台灣大賽新猷。

鄭鈞仁透露，昨天的膠著戰況讓在場邊的他感到十分緊張，甚至狂冒手汗，「要走上休息室樓梯時轉念一想，『反正我也逃不掉了』就上場面對，只是想著要幫球隊守下，安全下莊就好。」

面對首度的台灣大賽，鄭鈞仁賽前還特地找上球隊心理諮商師，「他跟我說就把兄弟打者當作全聯盟最佳的，就是與他們較量看看，看自己的程度進步到哪裡。上了場就是要享受，享受這難得的機會。」

不過8局下的全力投球，加上隊友在下個半局進攻花了不少時間，雖然鄭鈞仁有持續維持身體熱度，仍受到影響，「9局下覺得丟起來沒那麼順，身體也有點緊繃，對小美（黃竣彥）比較不好意思，還要讓他上來幫我守住局面，真的很不好意思。」

(中時 )