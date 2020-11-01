東海大學慶祝65週年校慶舉辦一系列熱鬧的校慶活動，舉辦「特別奉獻」表揚儀式。（東海大學提供／陳淑芬台中傳真）

東海大學棒壘球場新建工程奉獻典禮，進行剪綵。（東海大學提供／陳淑芬台中傳真）

東海大學慶祝65週年校慶今天舉辦一系列熱鬧的校慶活動，晚間感恩餐會席開65桌，共約有上千校友返校參加多項活動。東大校長王茂駿在校慶典禮中表示，東大甫獲典範通識學校獎、台灣永續大學獎等肯定，近來更培養學生的軟實力，藉由數位學習強調博雅學習，感謝校友對母校的支持。

東大今天下午在路思義教堂舉辦校慶典禮暨傑出校友表揚大會，校方表揚10名傑出校友，並肯定校友在各領域優異表現；典禮中對奉獻金額達300萬元以上校友，舉辦「特別奉獻」表揚儀式，感念他們熱心響應興建校舍、成立基金及獎學金等。此外，並舉行棒壘球場及風雨球場的工程奉獻典禮；晚間在風雨球場擴大舉辦校友感恩餐會更擴大席開65桌，數百名校友齊聚同歡話當年。

王茂駿在校慶典禮中熱情歡迎返校參加活動校友，肯定校友在各行各業的努力及表現，並感謝校友對母校的支持。他表示，東海大學近年在各方面獲得不錯成績，包括THE世界大學排名及獲典範通識學校獎，並獲台灣永續大學獎肯定。此外，去年也獲得教育部友善校園卓越學校獎、全國大專院校職涯輔導績優學校金等獎、教育部體育績優學校獎等三大獎。

典禮中由立法院副院長蔡其昌以貴賓及校友的身分出席致詞，蔡其昌對母校栽培表示感謝表示，他就讀東海大學及研究所總共8年的青春歲月，有美好的回憶，並分享學生時代的宿舍故事。他也期許，學校持續作育英才、校友在發揮所學貢獻給人類，傳承一棒接一棒。

東海大學今年第21屆的10名傑出校友，包括有TEFA USA 榮譽董事陳祥文博士、美國伊利諾州立大學香檳校區物理系教授彭仁傑博士、新和化學股份有限公司總經理許高威、長頌針織暨展頌公司董事長黃呈玉、台北醫學大學特聘教授鄧文炳博士、欣銓科技副董事長張季明、小磨坊國際貿易股份有限公司董事長董大斌、交通大學建築研究所教授龔書章、競衡集團董事長張簡珍、伊拉克Jotoleading Co.LTD總經理湛聿晃等人。

(中時 )