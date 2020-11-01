吳宗憲日前和親家朱立倫吃飯，由於他施打流感造成頭暈不適，對方還關心他的身體狀況，而關於二女兒的婚禮進度，他放手讓孩子決定，「結婚是一天，相愛是一輩子，看她爸爸就知道了」，希望女兒嚴肅面對婚姻，也為自己的婚姻負責，對女兒的關心溢於言表。

吳宗憲打完流感疫苗便開始頭暈，醫生還提醒他這可能是中風前兆，還好如今身體狀況已經恢復，但他也自嘲，「要早睡早起會好一點啦，因為我都晚睡嘛！」而他上周和朱立倫吃飯時，對方也主動關心「頭還暈嗎」，被問到二女兒的婚期訂了嗎，吳宗憲則表示他不會干涉。

吳宗憲坦言：「未婚生子也ok，你如果不對孩子負責，怎麼對婚姻負責？」而關於女兒吳珊儒的節目《2分之一強》傳出收攤消息，吳宗憲認為去去留留都很正常，「我說不用跟我講那麼多內容啦，只要告訴我她一集多少錢就好」。

被問到震驚社會的台南大馬籍女大生命案，吳宗憲表示覺得很丟臉，替受害女學生覺得心痛，認為警政單位應該好好防範，同時也透露自己副業有公司在馬來西亞。

(中時新聞網)