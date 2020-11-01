林青霞與好友結伴爬山，暢談張愛玲。(本報系資料照)

林青霞優雅依舊。(本報系資料照)

「影壇第一美人」林青霞退出影壇多年，近日才因為在新書《鏡前鏡後》自曝把自拍裸照拿給好友、知名電影美術指導及服裝設計師張叔平看，卻嚇得張叔平落荒而逃地有趣往事，引發熱議；今(1日)《中國時報》刊登她與友人爬山照，舉手投足散發出地優雅氣質，更是被網友盛讚「歲月不敗」美人。

林青霞5年前在香港結識了香港大學教授黃心村，今年恰逢張愛玲百年誕辰，兩人更相約一邊爬山一邊聊著張愛玲的作品與人生，生活愜意。黃心村還在文中爆料，林青霞即便戴著口罩，還是被認出，有人忍不住發出驚呼，有人則是笑著叫她「青霞姐姐」。而林青霞則是友好的招手，腳步沒停下來。

不少網友在《中國時報》看到了林青霞一頭俐落短髮、揹著背包，與友人黃心村爬山照，更是對其優雅氣質與腹部線條，驚艷不已，紛紛大讚「真的美麗是經得起時間考驗的，自然比那些假面人看起來更美麗。」

還有人說，「林青霞每次有近照，都讓人感歎：歲月不敗美人。不是外在容顏，而是氣場和氣質～她沒有去刻意追求保鮮，就是這麼自然，卻狀態極好。」

(中時新聞網)