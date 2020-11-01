打完這次Molton台灣超級籃球挑戰賽就告各自解散的中華白，31日在季軍賽以87比73輕取裕隆納智捷，拿下本次賽事季軍，中華白外籍教練帕克賽後表示，「這次是很棒的體驗，我們組成一個很棒的團隊，也達到我想看到的成長目標。」

為了慶祝用勝利結束這次盃賽，帕克賽後原本走進休息室內了，卻又突然走了出來關上門，然後再次開門衝進休息室內歡呼，就是想讓全隊感受到他的興奮喜悅，「我們就像一個大家庭，我也不知道應該是『大哥』比較好，還是『老爸』！」

只是這次盃賽3次碰上裕隆，每次結果都不同，首次在台大體育館交手，中華白贏了3分，第2次在板橋遭遇，換成裕隆贏了30分，最後1次碰頭卻變中華白贏了14分，帕克說：「一切都是專注力的緣故，今天我們全隊都準備好投入了。」

這支中華白雖然沒有因為任何國際賽事而成軍，只是因為潛力培訓計畫組成的，卻也組軍快兩個多月了，如今即將隨著打完Molton盃後解散，帕克感覺相當不捨，「我很重視這段跟大家的感情，希望日後還有機會跟他們合作、一起打球。」

「這次盃賽讓我感覺比較進步的，應該是林彥廷與陳又瑋，他們的表現就擺在那裡，」帕克說，「至於譚傑龍，他一開始的表現確實不理想，可是到了後面，總算把應有樣子呈現出來，讓我感覺很欣慰。」

(中時 )