美國總統大選即將於4天後舉行，由於台美關係近期明顯升溫，引起台民眾對美大選關注。但美媒華盛頓郵報指出，今年520蔡英文總統就職時，刪減了民主黨議員的賀詞，使其分量不如共和黨，而台官員已向民主黨致歉。對此，心北市議員葉元之直言，這個影片就是一個內宣，且影片內容被刪減的理由就是看政黨。

華盛頓郵報日前引述兩名知情人士表示，在今年蔡英文總統於520就職典禮上，我方剪輯美國各界人士賀詞時，將民主黨議員的賀詞刪減，並強調眾議員游賀（Ted Yoho）等共和黨籍的篇幅，不過一名知情人士表示，台官員已向民主黨致歉。但外交部則表示，向民主黨道歉非事實。

葉元之31日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，這影片就是一個內宣，是要告訴台灣人，共和黨比較挺我們，可民主黨都沒什麼人來祝賀，才講了2秒。

葉元之指出，因為台灣現在要吃美豬，所以才要凸顯和黨這麼挺我們，「你們還不吃萊客多巴胺，叫你們吃一點，換得一點台美關係，你們不要這麼計，要孝順一點，我覺得他們的意思就是這樣」。

葉元之也說，不然怎麼會去跟美國人說，這個我們會刪減，「那要怎麼刪減？看長得帥不帥？還是看他講得好不好？大家都講得差不多，靠甚麼刪減，就是政黨嘛」。

葉元之認為，這歌影片就是要讓你知道共和黨比較挺我們，而會不會影響到外交，其實他們不是很在意，「現在如果說拜登會當選，那要怎麼辦嘛」。

(中時新聞網)