「聽見貝多芬－聽損兒童音樂會」1日在桃園舉辦，59名聽損兒童無畏先天限制，演出13首經典歌曲。（賴佑維攝）

「聽見貝多芬－聽損兒童音樂會」1日在桃園舉辦，59名聽損兒童無畏先天限制，演出13首經典歌曲。（賴佑維攝）

「聽見貝多芬－聽損兒童音樂會」1日在桃園舉辦，59名聽損兒童無畏先天限制，演出13首經典歌曲，不少與會家長流出驕傲又感動的眼淚。中華民國兒童慈善協會理事長洪珮珮表示，3年1次的音樂發表，讓孩子們有自信，也有跨越障礙的能力。

洪珮珮表示，推動4至12歲聽損兒童音樂課程已經有23年，孩子透過音樂會，可以展現出課堂所學，展現出自信。她也說，最近已經有文獻提到，音樂頻率、振幅比講話更大更廣，對於聽損的孩子，可以透過音樂訓練，讓孩子聽力、說話都會有很大的進步。她也說，學習音樂，孩子除了有自信，更有面對挫折的勇氣。

指導老師蔡昀耘說，聽損的孩子聽音樂時，反應會比一般人慢。她解釋，音樂有音高、節拍，但聽損孩子透過助聽器時，訊號會有所改變。因此她們需要透過老師的肢體語言、嘴唇觀察，同樣學習1首曲子的時間，也比常人多一倍。蔡昀耘也說，聽損孩子透過學習音樂，反而培養出更多耐心、不輕易放棄的精神。

參與演出的學生賴辰彥是今年總統教育獎得主，他吹奏直笛，認為直笛複雜的指法很有挑戰性。賴辰彥說，最喜歡的曲子是聲音溫柔的「昨日」，但過去也曾因為「昨日」指法太過複雜，一度想要放棄，所幸在媽媽鼓勵下，終於克服困難。

(中時 )