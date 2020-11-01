這幾年來很夯，標榜不用油，就可擁有油炸酥脆美味料理的氣炸鍋，成為許多小家庭、小資族方便料理時的最愛，但你知道嗎？最近國內有研究發現，在沒有抽油煙機的密閉空間使用氣炸鍋，氣炸鍋所排出的油煙比油鍋煎香腸所製造的油煙濃度暴增了1525倍，等於是還沒吃到健康食材，就先傷害了呼吸道的健康。

這項研究的總計畫主持人輔仁大學醫學院公共衛生學系副院長林瑜雯指出，計畫續2019年的成果，研究團隊調查台灣北、中、南地區在居家、職業環境與特定室內公共場所空氣污染物質的狀況，發現家戶普遍在烹調時段整體會有較高的PM2.5濃度，不關門炒菜的油煙擴散至客廳後的PM2.5濃度甚至超過標準值。

標榜無油氣炸鍋 烹調時產生微粒濃度高

長榮大學職業安全與衛生學系副教授張振平表示，研究進一步以近年主打健康、無油的氣炸鍋進行實驗，氣炸鍋的原理是利用風扇超高溫的熱氣強力往下貫穿，空氣導流循環使食物呈現酥炸的口感，吃起來或許健康，但小巧的外型、無油的行銷口號其實藏有空氣污染的風險。實驗以氣炸鍋跟一般炒菜油鍋在精密環境的模擬廚房中烹調油脂高的香腸與豬肉，結果顯示，兩者烹調產生的微粒皆集中於PM 0.3與PM 0.5。

張振平提醒，一般直徑小於PM 10的微粒有機會進入到達肺泡區，而 PM2.5更有75%會進入肺部深處，研究也指出，PM 0.3與PM 0.5的肺泡沉積率高於PM2.5，對於呼吸道健康的影響不容小覷。

使用氣炸鍋時也要開啟抽油煙機

研究發現，同樣於開啟的抽油煙機下方烹煮，使用氣炸鍋的油煙產量最高時，竟比油鍋煎香腸時高出13.15倍的濃度，氣炸鍋產生的油煙並不輸給炒菜油鍋；然而，在氣炸鍋的使用上卻沒有宣導要使用抽油煙機。以小套房內若在不開抽油煙機的狀況下使用氣炸鍋，油煙濃度將暴增到1525倍之多。

張振平提醒民眾，抽油煙機的正確使用，能夠有效降低烹調時的空氣污染物，因此所有烹調行為皆應該在開啟之抽油煙機下進行；而若是有些小套房並沒有抽油煙機輔助氣炸鍋時，可將氣炸鍋體置於陽台或窗邊，以利降低室內油煙濃度、幫助其揮散。

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(中時新聞網)