統一獅小將林靖凱昨天在6局上安打上壘後，中信兄弟投手羅傑斯卻頻頻對他進行牽制，加上隊友陳傑憲展現纏鬥力，讓在壘上的林靖凱一直「折返跑」，也讓他苦笑說：「心很累，感覺投手就是在針對我。」

羅傑斯在林靖凱上壘後，就不停朝一壘牽制，加上陳傑憲也展現「黏」力、頻頻將球打出界外，那個打席他朝一壘牽制9次，面對陳傑憲用了14球還是投出保送。

林靖凱透露，在羅傑斯第一次向一壘牽制後，就有預感投手會一直牽制，「有感覺到他一直在注意我，沒想到他就一直來，傑憲也一直打界外，還好一壘是我，不然若是其他人可能就完蛋了。」

當時兩隊0比0戰平，對於自己守棒上壘又頻頻遭到牽制，林靖凱不感到壓力大，「當時我就是告訴自己要專注在投手身上，其他人我都不管，只注意投手動作，不然他隨時丟過來，一個閃失就被抓到了。」

這也是林靖凱打球生涯以來面對最多次牽制的一次，他笑說：「我沒有撲回去那麼多次的，那局結束就立刻換球衣，真的太髒了，而且原本沒流汗跑那幾次汗都不知道流到哪裡去。」

而首度的台灣大賽，林靖凱不見菜鳥的生澀，繳出4支2的表現，他說：「自己不會去在意這是什麼比賽，上場就是把最好表現拿出來，因為若是想說這是總冠軍戰、是一定要贏的比賽，會給自己太大壓力，表現反而拿不出來、綁手綁腳。」

(中時 )