閻奕格獻聲為100對新人送上祝福。（華研提供）

閻奕格今（1日）下午於「2020新北市聯合婚禮」驚喜獻聲，以一首充滿甜蜜氛圍的〈You ＆ I〉為100對新人獻上祝福。首次參與聯合婚禮的她開心表示，現場100對新人等於洋溢著100倍的幸福，對於今年聯合婚禮的主題「英雄婚禮派對」，閻奕格覺得這樣的婚禮相當有趣，「如果是我的話，我可能會選擇扮成貓女。」

除了她很喜歡貓咪，另一方面也覺得自己的個性像貓，「不認識我的人會覺得我好像很高冷、有距離感，不好接近，這也跟我慢熱的個性有關，但只要熟悉起來就會見到我對朋友很親密的那一面」；至於新郎，閻奕格想讓他裝扮成蝙蝠俠，因為貓女和蝙蝠俠都有黑色面罩，感覺相當搭配。

目前與男友感情穩定的閻奕格，雖感動於婚禮上的幸福氣氛，但理智的她沒有「婚」頭，對感情的進展抱著順其自然態度，笑說：「很多事不須強求，就像我的專輯名稱《Let Everything Happen》一樣，讓一切發生吧。所以對於結婚的時機，我也覺得就let it happen，時間到了就讓它自然發生。雖然很多人都說，結婚要靠一股衝動，但我覺得結婚是一輩子的事情，還是要在相處過後，感覺對了，雙方都有共識之下，才會再進行下一步。」

(中時 )