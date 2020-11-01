閻奕格今（1日）下午於「2020新北市聯合婚禮」驚喜獻聲，以一首充滿甜蜜氛圍的〈You ＆ I〉為100對新人獻上祝福。首次參與聯合婚禮的她開心表示，現場100對新人等於洋溢著100倍的幸福，對於今年聯合婚禮的主題「英雄婚禮派對」，閻奕格覺得這樣的婚禮相當有趣，「如果是我的話，我可能會選擇扮成貓女。」
除了她很喜歡貓咪，另一方面也覺得自己的個性像貓，「不認識我的人會覺得我好像很高冷、有距離感，不好接近，這也跟我慢熱的個性有關，但只要熟悉起來就會見到我對朋友很親密的那一面」；至於新郎，閻奕格想讓他裝扮成蝙蝠俠，因為貓女和蝙蝠俠都有黑色面罩，感覺相當搭配。
目前與男友感情穩定的閻奕格，雖感動於婚禮上的幸福氣氛，但理智的她沒有「婚」頭，對感情的進展抱著順其自然態度，笑說：「很多事不須強求，就像我的專輯名稱《Let Everything Happen》一樣，讓一切發生吧。所以對於結婚的時機，我也覺得就let it happen，時間到了就讓它自然發生。雖然很多人都說，結婚要靠一股衝動，但我覺得結婚是一輩子的事情，還是要在相處過後，感覺對了，雙方都有共識之下，才會再進行下一步。」
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。