美國下周二將舉行總統大選投票，總統蔡英文召開國安高層會議，總統表示，持續深化與美國共和黨及民主黨的關係，爭取美國跨黨派持續對台灣的支持。戰略專家林廷輝認為，代表民進黨政府認為拜登當選的機會好像大了一點。

林廷輝在政論節目《2020聚焦關鍵》中表示，蔡英文總統召開國安高層會議，駐美代表蕭美琴用視訊會議，另外很特殊的人員，就是海基會副董事長詹志宏及陸委會主委陳明通。事實上，這一次主題，就是以美中台這個概念來看，蓬佩奧剛從越南離開，但是他並沒到台灣來，他飛到中國大陸領空後，就直接飛回美國。

林廷輝指出，美國的總統選舉是在11月3日，所以在這個時間點召開國安高層會議，至少訊息會傳回到華府，就代表台灣是什麼樣的態度。因為我們知道，在所有的民調當中，台灣的民眾是支持川普的。但是官方沒有做一個明確的表態，又傳出《華盛頓郵報》說，是不是台灣縮減所謂的民主黨人士的影片時間，後來外交部也出來澄清。

林廷輝認為，蔡總統出來就告訴大家，我們是採取中立的立場，所以我們也必須要去顧及到，拜登有可能當選的可能性。蔡總統或多或少是在告訴大家，其實拜登的機會好像也大了一點，不是像大家講的川普好像是一定會連任，這是我們台灣的避險機制。

(中時新聞網)