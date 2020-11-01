日本一名女子自小雙親離異、母親早逝，從小由阿嬤照顧，但長期受阿嬤言語羞辱、精神虐待，長大後阿嬤罹患阿茲喊症，她一肩扛起照顧責任，沒想到仍遭羞辱「就是因為有妳在，我才活得不開心」，身心俱疲之下，她失控把擦澡毛巾塞到對方嘴裡窒息身亡；法院最後判刑3年、緩刑5年。

根據《每日新聞》報導，住在兵庫縣神戶市的22歲女子從小雙親離異，母親在她國小一年級時腦溢血離世，她被送到兒童照顧機構後，由阿嬤不忍心接回照顧，並到處籌取費用買一架鋼琴給孫女，辛苦賺學費及生活費幫她實現成為幼稚園老師的夢想。

雖然受到妥善的生活照顧，但該女子其實從小受到阿嬤言語羞辱，例如「妳只是被只會借錢的母親生下來的」等話語，讓她長期備受壓力、精神失調，甚至想過吞藥，上大學後搬到姑姑家住；但阿嬤2019年2月被診斷罹患阿茲海默症，嚴重到需由人清理大小便，姑姑以一句「從小到大學費都是由阿嬤付，現在當然是妳照顧」就把責任丟給她。

該女子早上忙上班，下班後照顧阿嬤吃飯、散步、洗澡及清大小便，忙到一天僅睡2個小時，身體與精神不堪負荷，在聽到阿嬤責罵「就是因為有妳在，我才活得不開心」後，她失控把擦澡毛巾塞到對方嘴裡窒息身亡。她被逮捕後透露，「真的是極限了」，最後遭法院判決3年徒刑，緩刑5年。

(中時新聞網)