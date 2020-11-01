新北市11月1日於雙溪高中舉辦「新北山藥產地展售會暨新北山藥評鑑冠軍頒獎典禮」。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

新北市11月1日於雙溪高中舉辦「新北山藥產地展售會暨新北山藥評鑑冠軍頒獎典禮」。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

秋天是品嚐山藥的季節，新北市11月1日於雙溪高中舉辦「新北山藥產地展售會暨新北山藥評鑑冠軍頒獎典禮」，現場有五星山藥快餐車駐點，讓民眾品嚐，也有一日山藥體驗之旅，讓遊客擔任一日山藥農。

新北市副市長吳明機出席頒發新北山藥王，包含原生種穴管栽培-簡聰林（石門區）、原生種非穴管栽培-藍仕明（雙溪區）、大薯種-張世陽（淡水區）、莿薯種-吳春雄（淡水區）等四位冠軍，也鼓勵山藥農友精進栽培技術，產出更多優質美味的山藥，現場品嚐民眾紛紛大讚，吃起來比其他山藥品種更加Q彈。

現場不僅販售當日現挖的新鮮山藥，更有五星山藥快餐車駐點服務，以新北山藥所開發的香煎山藥海鮮餅及黃金蟲草山藥燉雞湯，品嚐五星食材與五星手藝激盪出的美味，同時提供手工山藥粿及山藥芝麻香菇包免費試吃，此外，也結合「農業創生」主題，推出一日山藥體驗之旅，讓遊客擔任一日山藥農，深入認識山藥產地的人文風情及山海美景。

瑞芳地區農會理事長林文義指出，新北山藥產於瑞芳、雙溪、平溪、貢寮、石門、三芝、淡水等地區，種植台灣野生特有的「原生種山藥」，種植面積約46公頃，年產量約600公噸，每台斤價格最高可達450元，近年多間五星級飯店指名採購，堪稱是全國最高貴的山藥。

(中時 )