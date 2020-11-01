「你們最美麗的風景！」近日一段熱心助人的影片在網上流傳，一位外送員在送餐等紅燈時目睹一位年邁老伯在過馬路時突腿軟重心不穩倒地，頭部更直接貼在地面，相當驚悚。所幸2名外送員紛紛前來協助老伯起身，讓老伯得到即時救援。感人影片曝光更讓全網感動直呼「好暖！」、「謝謝你們的善心！」

這名外送員在「爆廢1公社」上貼出一段4分鐘長的行車紀錄畫片，畫面顯示，原PO在送餐途中等紅燈時，見路口一名正要過馬路的老伯突腿軟「倒栽蔥式」倒地。上一秒還在確認送餐流程的原PO迅速地下車幫忙攙扶老人，轉換燈號時，又有一名女外送員下車一起幫忙。兩人緩慢扶起老伯後，還不斷詢問身體狀態，熱血助人的舉動暖炸一片網友。

經《三立新聞網》採訪，原PO指出，老伯應該是剛從診所打完針要過馬路回家，身體出現不適才會不慎跌倒。雖然最後耽誤了送餐時間大約15分鐘，但能讓老先生平安返家更重要。原PO也在貼文表示，當下真的沒想太多，反而還擔心說「阿公這年紀了，我一撐他會不會反而受傷了」。

網友紛紛表示「有你們真好」、「好人一世平安」、「 你們很棒！熱心助人！現在很多人都怕惹禍上身，都當沒看見……你們的好心會有福報的」、「超暖！ 第一時間就下車幫忙」、「最美麗的風景，熱血助人 」。

(中時新聞網)