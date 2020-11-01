台南某大學馬來西亞籍鍾姓女大學生遭性侵勒斃，無辜慘死異鄉，鍾女雙親已經緊急辦理來台手續，於1日晚間7時許抵達桃園機場，兩人目前正在採檢中，採檢結束後會由疾管局人員陪同，待採檢報告出爐呈陰性後，直接搭乘防疫專車前往高雄殯儀館見愛女。

馬來西亞籍鍾姓女學生遇害，鍾女父母在外交部協助之下緊急辦理來台手續，於1日晚間7時許，搭乘華航CI722班機抵台，兩人在下機時不發一語，母親沿路哭泣，一度站立不穩，鍾父在旁趕緊攙扶，兩人在移民官，疾管疾人員以及航警陪同下，前往採檢。

(中時新聞網)