馬國女大生雙親抵台採檢中 若呈陰性將專車前往高雄 19:392020/11/01 中時新聞網 陳麒全 、桃園機場 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 馬來西亞籍鍾姓女大學生遭性侵勒斃，雙親已於今日晚上７點多來台，目前正在採檢。（圖／記者陳麒全攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南某大學馬來西亞籍鍾姓女大學生遭性侵勒斃，無辜慘死異鄉，鍾女雙親已經緊急辦理來台手續，於1日晚間7時許抵達桃園機場，兩人目前正在採檢中，採檢結束後會由疾管局人員陪同，待採檢報告出爐呈陰性後，直接搭乘防疫專車前往高雄殯儀館見愛女。 馬來西亞籍鍾姓女學生遇害，鍾女父母在外交部協助之下緊急辦理來台手續，於1日晚間7時許，搭乘華航CI722班機抵台，兩人在下機時不發一語，母親沿路哭泣，一度站立不穩，鍾父在旁趕緊攙扶，兩人在移民官，疾管疾人員以及航警陪同下，前往採檢。 (中時新聞網) #採檢 #來台 #兩人 #雙親 #馬來西亞籍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 馬國女大生雙親抵台採檢中 若呈陰性將專車前往高雄 19:392020/11/01 社會 馬國女大生遭擄殺 長榮大學官網變「黑白」封面照換白絲帶 10:362020/11/01 社會 馬國女大生雙親抵台 眼神哀戚將直奔高雄見愛女 19:162020/11/01 社會 馬國女大生雙親晚間抵台 長榮大學：行程不公開 協助找律師 12:532020/11/01 社會 基隆警協助10年無名屍正名 家屬誤認詐騙 14:022020/11/01 社會 殺害馬籍女大生凶嫌前科曝 葉毓蘭：他有病！絕不會處死刑 13:402020/11/01 社會 馬籍女大生在台遇害 吳宗憲痛心：讓我們覺得很丟臉 16:232020/11/01 娛樂 今抵台接愛女 父母慟不再來傷心地 女大生在台遇害 蔡總統向馬國人民道歉 04:102020/11/01 社會新聞 馬國女大生遭擄殺家屬奔喪 指揮中心：需3天採檢2次 15:032020/11/01 生活 馬國女大生遭擄殺 網友回憶韓國瑜政策嘆一句 22:122020/11/01 政治 社會熱門新聞 哪來的時間？殺害女大生梁育誌關臉書 網搜出去年巴哈22字PO文 - 社會 被殺女大生婉拒男同學搭載 「我自己走」成死前最後傳訊！ - 社會 失智母玩躲貓貓 女兒嚇到報警尋母 - 社會 男邀房東太太看電影 驚人對話讓網傻眼：真的憑實力單身！ - 社會 長榮女大生遭隨機勒斃 嫌供出犯案過程：猥褻一半發現沒呼吸 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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