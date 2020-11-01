【即時新聞】麋先生《嗜愛動物》台北簽票會, 好友陳零九到場。(粘耿豪攝)

麋先生今（1日）在四四南村舉辦簽票會，好友陳零九助陣合唱〈嗜愛動物〉，並送上大麥花，祝賀麋先生專輯、演唱會大賣。有趣的是，陳零九上台後發現意外和主唱聖皓穿了情侶鞋，他還謙稱「背歌詞是我弱項，從三個月前接到邀約就開始狂背苦練」，不料被聖皓吐槽「但我們專輯10月8日才發耶，還不到3個月」，陳零九自虧招牌歌〈天黑請閉眼〉到現在還是會唱錯，為自己的合唱打60分，聖皓則說陳零九謙虛了，絕對有8、90分。

兩人剛出道時一起跑活動認識，後逐漸熟稔變成好朋友，聖皓也上陳零九的網路頻道一起搶救恆毅吉他社。麋先生表示，最近忙著籌備演唱會，正在構思嘉賓人選，陳零九這時突然咳嗽暗示可以找他，聖皓則笑說，陳零九跟自己一樣是高雄人，或許有機會高雄場看到陳零九喔！

麋先生將於11/28、12/4、12/5在北、中、南三地舉辦巡迴演唱會，今在簽票會上，一連演唱〈廢廢〉、〈loVSer〉等歌曲，氣氛超嗨，而現場站滿了拿著演唱會票券和新專輯《嗜愛動物》的歌迷們，相當熱情。

陳零九今擔任嘉賓與麋先生合唱〈嗜愛動物〉。（粘耿豪攝）

陳零九今擔任麋先生簽票會嘉賓。（粘耿豪攝）

陳零九今送上大麥，祝麋先生新專輯和演唱會大賣。（粘耿豪攝）

(中時 )