動力火車1日參加在花蓮富里鄉舉辦「穀稻秋聲-2020富里山谷草地音樂節」擔任壓軸演出嘉賓，他們唱經典〈忠孝東路走九遍〉副歌時，尤秋興竟然唱錯歌詞，忍不住笑場，事後解釋因看到當地美景，氣氛浪漫，立即想到圈外老婆Jenny在台下力挺，他心想要唱一首歌獻給老婆，豈料就突然腦筋空白，不小心唱錯。

他在台上自虧一唱到歌詞「我『多想』跳上車子離開傷心的台北」，導致他不斷在心裏想著就出錯，顏志琳則熱情拱尤秋興趕緊唱一首歌給老婆，尤秋興笑回還在想就唱錯了，「讓我再想一下」，隨後甜蜜獻唱〈外套〉給老婆，他害羞表示「怕浪費大家的時間唱一段就好」更向老婆示愛：「我們回去再浪漫，老婆妳在哪裡？」大方放閃，沒想到台下許多女粉絲紛紛高舉雙手，他打趣說：「這樣要鬧家變了。」

動力火車在演唱會上，吸引3000名觀眾到場支持，首度嗨唱新歌〈永遠不回頭〉和〈跳上車子離開傷心的台北〉，也跟現場觀眾聊起這趟來到花蓮，除了體驗駕駛割稻車、彎下腰割稻等農家樂趣外，還走進原住民部落挑戰射箭、編竹編，顏志琳說起小時候在部落裡曾經和長輩們一起打獵，沒想到狩獵經驗似乎對於分數沒幫助，最後是靠尤秋興撐場。

他們在體驗茶席時玩起「海盜戳戳樂」遊戲，輸家需受懲罰清唱2首流行歌，在一陣緊張激烈的對決後，尤秋興宣告獲勝，顏志琳願賭服輸清唱夯曲〈想見你想見你想見你〉及〈刻在我心底的名字〉，引起尖叫。

動力火車團員尤秋興、顏志琳在花蓮體驗當地文化。（華研國際提供）

(中時 )