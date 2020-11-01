潘逸安與老婆Vivian盡在台北補辦婚宴。（粘耿豪攝）

潘逸安與老婆Vivian盡在台北補辦婚宴。（粘耿豪攝）

潘逸安與老婆Vivian盡在台北補辦婚宴，女兒小米估是最萌嬌點。（粘耿豪攝）

林佑星是兩人媒人。（粘耿豪攝）

米可白出席潘逸安婚宴。（粘耿豪攝）

藝人潘逸安與老婆Vivian今晚（1日）在台北補辦婚宴，小倆口去年5月登記結婚、女兒小米估11月出生，今年10月18日已先在高雄宴客，今席開25桌宴請北部親友與演藝圈好友，他在演藝圈人緣佳，前輩檢場和李翊君及女兒香奈兒一家三口、李㼈、江國賓、好友林佑星、謝承均、曾莞婷、江宏恩、高宇蓁、米可白、王宇婕、邱琦雯、伊正等30多位藝人都是座上嘉賓，楊烈受邀擔任證婚人，謝麗金是婚禮主持人，將滿周歲的女兒小米估則是婚宴上最萌的嬌點。

潘逸安與Vivian當初是透過共同好友林佑星牽線介紹，2人初碰面卻零來電，一個被認為是花花公子，一個因染一頭金髮被嫌「阿妹仔」，交往1年後，Vivian被他的幽默與默默付出打動，潘逸安則被她的包容與溫柔融化。2人在婚宴上交換誓詞，潘逸安聽著Vivian柔聲道出：「餘生不長，但希望餘生都是你。」大受感動，忍不住紅著眼眶說著誓詞：「謝謝妳的陪伴！不論我好、我壞，妳一直在我身後為我加油、為我打氣！我都會一直愛妳，直到永遠。」場面溫馨感人。

潘逸安說，所有雙方長輩要求的習俗都在高雄場完成了，這場婚禮因為沒有假手婚顧，完全由老婆一手包辦做決定，以及經紀公司艾迪昇從旁協助，最近的他就是忙著白天拍台視新戲《一個屋簷下》、晚上回家分擔帶小孩。他說，在高雄婚宴時，他只有吃了前面的涼菜再喝了三口湯，就再也沒坐下來過，因為禮俗都不懂就是聽著長輩的指令行事，「所以高雄場婚禮我講最多的一句話就是『我現在要幹嘛』！到底做了什麼我也不知道」。老婆Vivian則為了籌辦這場婚宴，從41公斤瘦到39公斤，不過一身性感婚紗仍展現爆奶好身材。連辦兩場婚禮、也沒假手婚顧的他們直呼「太累了」。

身為媒人、已經「二婚」的林佑星幽默表示：「祝福他們長長久久不要像我一樣，我兒子說，生一個小孩換一個媽媽！」他誇現在的Vivian身材前凸後翹，應該滿會生的 ，已經有女兒了，可以再添兒子湊一個「好」。米可白也祝福他們早生貴子、多添兒子、湊成「好」，被問婚姻有困難的時候會給什麼建議，數月前證實去年已離婚的她尷尬大笑：「我就知道！沒有建議啦！」

Vivian原本為婚宴想了不少熱鬧橋段，但都被潘逸安打槍，他說：「讓賓客安安靜靜享用食物，不要麻煩別人啦！」後來被經紀公司老闆林志遠得知，吐槽他「婚宴就是要熱鬧，冷冰冰哪叫做婚宴」，有了老闆聲援，Vivian露出滿意笑容，連忙張羅婚宴中要發送的棉花糖，甚至上網找大型絨布，準備手縫布袋裝棉花糖，還設計「集資摸彩送獎金」的團康活動，讓賓客入場前，在募資箱投進以鉛筆簽名的百元鈔，最後抽出一人獨得所有獎金。

(中時 )