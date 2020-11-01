國防部證實，今日上午有1架運8技術偵查季進入我西南空域。(國防部提供)

共機近期頻頻擾台，今日是11月的第一天，國防部證實，解放軍出動1架運8技術偵察機，進入我西南空域活動，而國防部也派遣空中兵力應對，並廣播驅離共機。

國防部今日晚間6時發布消息指出，今日上午解放軍又有1架運8技術偵察機進入我國西南空域活動，國防部指出，我空軍也已派遣空中巡邏兵力應對，通過防空飛彈追監，並廣播驅離共機。

共機今年頻進入我防空識別區，根據國防部10月初統計，穿越海峽中線有49架次，空軍為因應敵情，今年以來計派遣空中戰巡兵力4132架次，若以今年1至9月270天計算，平均每天派遣戰機約15.3架次，國防部長嚴德發日前在立去院表示，空軍今年飛行架次與時數，較去年增加20％，飛行員任務增加，壓力加重。

共機擾台次數遽增，飛行員隨時待命，身心壓力處於前所未有的高壓狀態，而我飛行員士氣都很高，加上共機不斷越界越線，等於我方一直處於被壓著打的情況，因此，有些軍方將領擔心在團體效應下，雙方容易擦槍走火，儘管我方飛行員紀律好，自制力非常高，軍方仍常巡迴各基地視導慰問，並宣導叮嚀避免擦槍走火。

(中時新聞網)