桃園市政府社會局公設民營桃園托嬰中心舉辦萬聖節的「戶外踏青變裝活動」。（桃園分隊提供）

小朋友與老師們穿著各式卡通服飾，扮演上門要糖果的搗蛋鬼。（桃園分隊提供）

週末適逢萬聖佳節，不少家長、幼兒園紛紛替小朋友變裝，陪伴他們走上街大玩「不給糖就搗蛋」。桃園市政府社會局公設民營桃園托嬰中心於10月30日上午舉辦萬聖節的「戶外踏青變裝活動」，桃園市政府消防局桃園分隊也是第一次遇上小朋友上門，親切的消防員大哥哥也跟小朋友分享糖果、帶動熱鬧氣氛。

桃園市政府社會局公設民營桃園托嬰中心的「戶外踏青變裝活動」，由小朋友與老師們穿著各式卡通服飾，扮演上門要糖果的搗蛋鬼，隊伍裡面有海底總動員的小丑魚尼莫、小南瓜、小恐龍、卡通七龍珠裡面的小悟空、倩女幽魂的小小寧采臣、以及小小黑衣女巫等，小手牽著小手，可愛模樣吸引不少目光。

踏青變裝活動的隊伍也動員全體師生及家長，偕同鄰近的桃園市政府消防局、警察分局一同熱心參與盛事，小朋友與老師們穿著五花八門的卡通服飾，扮演上門要糖果的搗蛋鬼與消防人員互動，並與警車、消防車及救護車輛合影留念，除了發放糖果餅乾外，利用這次機會，現場消防人員也細心地介紹消防車輛以及救護車輛予小朋友了解，強化在地鄰里關係。

桃園市政府消防局桃園分隊也提醒，萬聖節過後因季節天氣轉涼，除了注意保暖外，更應特別留意小朋友季節性引發的健康狀況。另外，民眾使用瓦斯熱水器的機會也大幅上升，提醒市民應留意室內通風，慎防一氧化碳中毒憾事，謹記保持環境的「通風」、使用安全的「品牌」、選擇正確的「型式」、注意安全的「安裝」及注意平時的「檢修」，也要注意用火用電安全，小心防範電器火災發生。

(中時 )