日前受邀擔任《天貓雙11開幕式晚會》表演嘉賓之一，兩人罕見同台深情對唱，光是眼神間濃情密意的流動，閃瞎許多觀眾。(圖/ 摘自微博直播)

香港演藝圈知名夫妻檔袁詠儀和張智霖，兩人相戀結婚超過19年，育有一名寶貝兒子；日前受邀擔任《天貓雙11開幕式晚會》表演嘉賓之一，兩人罕見同台深情對唱，光是眼神間濃情密意的流動，閃瞎許多觀眾。

大陸許多電商或電視台遇到「雙11（11月11日）」都會有盛大演出，日前《天貓雙11開幕式晚會》號召許多知名藝人，包括李宇春、易烊千璽、吳奕凡、王一博、蔡徐坤、火箭少女101和硬糖少女303等，以及演藝圈知名夫妻檔，杜江和霍思燕、張智霖和袁詠儀，還有賭王四房兒子何猷君和奚夢瑤。

袁詠儀更看著張智霖露出超甜的燦爛笑容，眼神更像流出蜜般恩愛，羨煞眾人。(圖/ 摘自微博直播)

晚會上一段表演讓3對夫妻檔輪番對唱，而張智霖和袁詠儀兩人互動讓觀眾看完都想戀愛了，他們雖然經常在IG或微博分享婚姻育子生活，但鮮少同台演出，兩人在舞台上手牽手，不時深情望向彼此，其中袁詠儀更看著張智霖露出超甜的燦爛笑容，眼神更像流出蜜般恩愛，羨煞眾人。

儘管袁詠儀和張智霖結婚前，曾經愛上有婦之夫，不時被網友拿出來討論揶揄，但張智霖每次被問及此事，總是力挺老婆，表示「每個人在年輕時都有犯錯的時候」，護妻心切讓大家看到兩人深厚感情。

(中時新聞網)