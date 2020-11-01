（牛津經濟研究院分析台灣今年前三季GDP。資料來源／牛津經濟研究院）

獨立調研機構牛津經濟研究院（Oxford Economics）估測台灣經濟成長動能最新情況，認為走過疫情的復甦態勢正廣泛發生，在第二季下降1.4％之後，第三季實際GDP季增達4.4％，「這是非常強勁的復甦」，隨著出口持續增長全面帶動廠商投資，該院不僅可能會把台灣2020年GDP預測從0.6％上修到1.5％以上，並將2021年GDP預測提高到3％左右，較先前估值2.6％多出0.4個百分點。

牛津經濟師團隊表示，根據原先估算，台灣GDP增長速度在第二季會出現萎縮0.6％，第三季應會反彈到3.3％，然而來自國外的電子零組件和ICT產品訂單強勁，台灣出口表現實在太優秀了，淨出口為全年實質GDP增長貢獻高達3.2個百分點。而固定資本形成總額、政府支出也發展經濟增長的支持力道，分別出現年增2.0％和3.2％，接下來將關注於民間消費的復甦。

由於此波全球供應鏈重整的過程，台灣掌握高端高科技產品的結構性需求，牛津經濟研究院指出，5G相關的基建發展將大展開，來自產業的投資呈現穩健成長，使台灣經濟保持穩固的基礎。

(工商 )