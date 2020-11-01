韓國媒體joynews24為迎接創刊第16年，特地針對業界200位專業人士調查，票選出2020年電視劇最令人心動的情侶檔，結果因為演出大勢韓劇《愛的迫降》而傳出緋聞玄彬與孫藝珍，就以94票的壓倒性勝利拿下冠軍。

這份由娛樂公司、製作人及記者等200位業界專業人士，票選出的2020年最令人心動的韓劇CP排行榜，冠軍就由在《愛的迫降》上演財閥千金與北韓軍官虐戀的玄彬、孫藝珍拿下。

先前才在釜日電影節紅毯以一襲性感爆乳裝，成功攻佔各大新聞版面的韓國女星徐睿知，則與《雖然是精神病但沒關係》的金秀賢，以32票拿下亞軍。至於3~5名依序為《結過一次了》李相二與李礎熙、《Hyena》金惠秀與朱智勳，還有《那個男人的記憶法》金東旭與文佳煐。

其實玄彬與孫藝珍早在拍攝《愛的迫降》前，就因合作電影《極智對決》傳出緋聞，甚至被直擊一同現身美國超市，親密購物，不過經紀公司就多次否認緋聞，連玄彬友人也跳出來大爆內幕，稱玄彬與孫藝珍真的不是戀人關係。

(中時新聞網)