台南市教育局1日上午於麻豆區總爺藝文中心舉行樂齡嘉年華活動。（劉秀芬攝）

台南市教育局1日上午於麻豆區總爺藝文中心舉行樂齡嘉年華活動，同時表揚樂齡志工與行政人員，市長黃偉哲到場與樂齡長輩同樂，阿公阿嬤熱力演出與認真通力闖關，加油聲不斷，場面熱鬧。

黃偉哲表示，台南市是第一個區區有樂齡的直轄市，目前有38個樂齡學習中心分布於各行政區，感謝所有為樂齡學習付出的人員，提供一個讓長輩學習的好地方；他也鼓勵參加的學員，以人老心不老的心態，輕鬆快樂學習。

本次嘉年華活動包含「樂齡動起來」、「樂齡齊闖關」、「樂齡故事趣」、「樂齡風雲榜」等4大主題，阿公阿嬤組隊展現多姿多彩的活力秀，活潑有趣的闖關活動吸引從體驗中獲得樂齡知識，現場還展示各中心的特色課程、在地風情簡介、影片分享。

會中黃偉哲也表揚30多位樂齡志工與行政人員，親自頒發獎狀。其中善化區樂齡學習中心志工，同時也是善化溪美社區發展協會總幹事李志明說，社區開辦樂齡課近10年，其中一位何姓志工的父親過世後，媽媽受影響生了心病，大家鼓勵何媽媽上樂齡課，跟鄰里互動，精神有寄託，逐漸恢復笑容。

李志明與學習中心將這段真實故事拍成影片，分享樂齡精神，他們也希望樂齡不只是學習，更期待學員及其家人，到最後成為貢獻的一員，發揮樂齡學習的精神。

(中時 )