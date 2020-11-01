一名女車主紅線違停，竟自備粉筆「畫馬路」，疑似自導自演被拖吊，此一怪異行為引起網路熱議。（中天新聞提供）

拖吊也能自導自演！新北新店日前發生一件怪事，一名女駕駛違停紅線，竟自備粉筆寫下車牌號碼和電話，似在製造轎車「被拖走」的假象。不過，此行徑不僅要吃罰單，馬路上塗鴉最高也可開罰6千元。網友目睹奇景，忍不住酸她「吃飽太閒」、「三寶顛覆三觀」。

中天新聞報導，一名女駕駛在新北新店中興路二段違停紅線下車後，竟然自備粉筆，在路上寫下車牌號碼和拖吊業者電話，接著開車離去。但她一連串的行為已經觸法，違停紅線可罰600到1200元，但蹲下來多畫這幾筆，荷包最多損失6千元。

住附近民眾表示，新店地區很容易被拖吊，猜想可能是車主要向公司請款，不然沒事寫哪些幹嘛？另有人則認為此行為有點幼稚。此照片曝光後在網路上掀起熱議，有網友發現女子留下的拖吊車電話為真，網友笑她太調皮，但車主到底是怎麼想的呢？後來警方循線找到車主，她坦言是要提醒民眾不要停車，不過她這樣自導自演，可是要吃上到少2張罰單，好心提醒多畫幾筆實在不划算。

網友對此行徑一堆問號，紛紛留言狂嘆，「只有三寶才能超越『新三寶』」、「提醒不能停車 那她停是在？？？三寶顛覆三觀」、「可以不要那麼腦殘好嗎？」、「不是有監視器畫面？為什麼還要親自演一遍？」、「真是吃飽太閒」、「看到紅線也知道不能停好嗎」、「明知紅線不可違停卻還是選擇違規，這種心態才是值得研究的」。

(中時新聞網)