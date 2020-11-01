台南市鹽水區公所於舊鹽水火車站打造「鐵道自行車─鹽水號」，未來可一路開到岸內影視園區。（台南市鹽水區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市鹽水區公所1日於舊鹽水火車站舉辦社區營造成果展，竹埔社區展示「竹仔腳粉鳥笭聚落計畫」社區居民藝術創作。（劉秀芬攝）

台南市舊台糖鹽水車站經中央及市府補助經費重新整修後，高度保存倉庫及車站空間原貌，是鹽水觀光熱點，鹽水區公所近日與台糖公司、頑皮世界合作，將德馬牌184號老火車頭從新營移置火車站園區，更設計了鐵道自行車，提供在地民眾及遊客運動休閒。

台南市鹽水區公所1日於舊鹽水火車站舉辦「鹽出必行」社區營造成果展，邀請台南市長黃偉哲為老火車頭啟用剪綵，黃偉哲同時擔任「鐵道自行車─鹽水號」駕駛，載貴賓一起啟航，邀請全國民眾利用假日多來鹽水旅遊、吃美食。

黃偉哲表示，社區給人的印象是好是壞，決定於社區的人情味，透過社區總體營造的硬體建設，讓社區的特色呈現出來，就能帶動社區的整體發展，這也就是政府要大力推動社造的原因。

成果展現場還有鹽水區公所導覽志工、社造替代役合作完成的「數位導覽美食地圖」；月津國小美術班將地方特色小吃呈現於畫作上，每幅畫作中的小朋友都吃的津津有味、表情豐富生動。

鹽水區竹埔社區高正浩「竹仔腳粉鳥笭聚落計畫」，獲得台南市政府文化局個人組最高補助額35萬元，在社區建造「鴿舍博物館」，今天也將博物館展品及社區居民藝術創作搬到鹽水舊車站展出。

橋南社區發展協會的社區劇場今年獲得「第7屆國家環境教育獎」社區組特優獎，讓長輩投入藝文活動、傳承文化，展現社區的用心及活力，現場逗趣演出讓大小朋友看得開心大笑。

文化局局長葉澤山表示，近年市府積極推動鹽水觀光、修繕鹽水歷史街區、台糖鐵道舊址，全面改善鹽水區糖鐵文化設施，希望能保存鹽水區的文化資源。鹽水區長姜家彬也鼓勵各小學辦理小小解說員培訓，期許他們未來能繼續流傳鹽水火車站、岸內糖廠及鐵道的故事。

(中時 )