台南市學甲「慢漫蔓」體驗遊樂園打造食農空間與遊戲平台，引導附近居民進入休憩，獲台南築角競賽金獎。（台南市府都發局提供／劉秀芬台南傳真）

第10屆「台南築角創意營造計畫」1日舉辦成果發表會及評比頒獎，今年金獎的由學甲簡單生活協會與銘傳大學共創的「慢漫蔓」體驗遊樂園獲得，陳胤丰等人將老舊三合院打造成食農教育、攀樹體驗空間，引導居民進入基地休憩、連結凝聚居民情感，獲得評審一致青睞。

台南市長黃偉哲1日上午參加頒獎典禮時表示，10年來大家一起齊心努力發揮巧思創意，把社區的角落或閒置空間變成社區最大的亮點，成為國王皇冠上最大的鑽石，讓台南的築角成為台南的亮點，成為各縣市學習的標的，也希望築角活動持續舉辦，讓更多人一起參與，讓台南都市營造更有成效。

台南築角計畫自2011年起開始舉辦，累計已完成180餘處營造點，改造面積超過2公頃。每個營造點完成後，都是社區居民活動、聚會、交誼、共餐的空間，特殊的建築造型、創意的環境設計，更是遊客參訪拍照亮點。

今年度的築角計畫吸引來自全國各大學超過90名學子投入，短短兩個月的暑假期間總共完成15處營造點，各點各有特色。其中備受關注的最佳築角競賽，由學甲「慢漫蔓」體驗遊樂園獲得，後壁崁頂社區與高苑科大合作的「申刻」水圳廊道，鹽水竹埔社區與雲林科大打造的「磚屬」舊宅院落，則分別得到銀、銅獎。

此次獲金獎的學甲「慢漫蔓」體驗遊樂園，得獎者簡單生活協會理事長陳胤丰長期經營社區營造，帶領親子關心自然環境，從攀樹體驗中親近大樹，認識護樹對環境的重要性。

陳胤丰與銘傳大學生團隊將一座老舊三合院打造出新的休憩空間，有食農教育場域、遊憩平台、攀樹體驗區，得獎後他將繼續開辦相關課程，希望吸引更多居民走入空間交流，連結居民情感，一起推廣保護地球環境的理念。

(中時 )