日本防衛省宣布，三菱重工將是下一代戰機FX的主要承包商，已完成了簽約。這並不意外，從二戰之後，三菱重工一直都是日本最重要的戰機生產集團。

防衛新聞(Defense News)報導，防衛省在其網站發布簡短聲明：「我們將與三菱集團一起穩步發展下一代戰鬥機。」

防衛大臣岸信夫說，FX戰機將採取國際合作的模式，將在今年年底之前，選擇一個海外合作夥伴技術合作，其中匿蹤技術是重點。

選擇三菱重工作為FX計劃的主要承包商並不令人驚訝，該公司是日本唯一在這方面具有經驗的公司，多數的日本戰機也都是三菱生產的，包括日本的F-35，也是三菱重工的名古屋廠所裝配。三菱在全球100大國防公司中，排名第21位。

日本計劃開發和隱形設計和材料、有源電子陣列雷達、渦輪扇發動機。為此，石川島播磨重工業 (IHI)正繼續研發中的XF9-1後燃渦輪扇發動機進行研究。

2016年至2018年，三菱曾經完成「心神」技術驗證機，以驗證新一代戰機的技術工作。該型戰機體積小，僅做測試之用。

日本希望在2021年3月31日結束之前，啟動FX機身和發動機的基本設計流程，然後就可以於2024年邁入戰機的設計和生產計劃，並於2028年左右，開始進行原型機的飛行測試。要是一切順利，那麼從2035年左右開始，FX就能逐步取代90架的F-2戰機。

F-2戰機是1990年代，三菱與與洛克希德（Lockheed）共同開發的多用途戰機，其主要任務是反艦制海，也可擔任空中作戰。正因為洛克希德參與了設計，結果F-2的外型大幅度參考了F-16。

雖然日本要自己研發5代戰機，但仍然相當倚重F-35，他們計劃採購147架F-35，其中包括42架短距起飛垂直著陸的F-35B，將做為計畫中的航空母艦艦載戰機。

(中時新聞網)