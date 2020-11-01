據以色列媒體報導，在美國宣佈向阿聯酋出售F-35隱形戰機後，美國已經同意向以色列出售更為先進的F-22隱形戰機，以維持以色列在中東的軍事優勢。

陸媒《環球時報》報導，以色列媒體引述政府消息人士稱，美國總統川普已經同意向以色列出售F-22戰鬥機，以及機上配備的精確導彈，這是美國國防部長埃斯珀在本周訪問以色列時向該國官員透露此一訊息。息。

以色列媒體《國土報》亦曾在10月27日做出類似報導，但因為美國F-22於2011年停產，而且也因F-22涉及極敏感的軍事科技，因此早已決定不外銷F-22戰機。

《以色列時報》說，過去一個多月美國國防部長埃斯珀和以色列國防部長甘茨舉行了3次會晤，其中包括埃斯珀在本週四訪問以色列首都台拉維夫的計劃。隨後一名不願意透露姓名的會議知情人士表示，甘茨和埃斯珀在此前於華盛頓舉行會晤時，「在提升以色列的軍事優勢方面取得進展。在9月底時，甘茨前往華盛頓，與埃斯珀以及其他美國國防部官員舉行高層會議，討論了如何彌補美國向阿聯酋出售F-35戰鬥機對以色列軍事優勢造成的損害。會後埃斯珀和甘茨在華盛頓簽署協定，重申美國對維持以色列特定軍事優勢的承諾，但未涉及軍售的具體項目。

報導說，目前以色列已擁有購自美國的F-35戰鬥機，F-35是中東地區現有最強的戰鬥機，如果美國向其他中東國家出售F-35戰機，將直接威脅到以色列在該地區的軍事優勢。因此美國再向以色列出售更先進的F-22戰鬥機，可說是意料中事。

川普並非第一個建議將F-22出售給以色列的美國總統。2001年美國總統柯林頓曾在他第二個任期結束前批准向以色列提供F-22戰機，但最終這項決定落入其繼任者小布希（George W. Bush）總統和國會的手上，否決了柯林頓的決定。

不過，美國的F-22戰鬥機完工後已關閉生產線，美國國會也在1998年通過法案，禁止F-22戰鬥機出口，美國擔心如果將F-22戰機外銷可能會使戰機的尖端技術落入俄羅斯或中國大陸手中。如果美國真的同意向以色列出口F-22戰鬥機，這種打破先例的舉動有可能引起中東地區新一輪的軍備競賽。

(中時新聞網)