國一林口段10車連環車禍 北上車流回堵10公里 20:462020/11/01 中時新聞網 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道一號北上38公里、新北市林口路段今日（1日）晚間8時許發生連環車禍，後方車流回堵至少10公里。（圖／翻攝自高公局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道一號北上38公里、新北市林口路段今日（1日）晚間8時許發生連環車禍，警方趕到時發現現場至少有10車受損，目前後方車流回堵至少10公里。目前警消正排除情況與搶救傷者。 (中時新聞網) #車禍 #連環車禍 #車流回堵 #國道一號 #林口 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 10／30～11／2南港展覽館登場 台北ITF旅展 麗寶祭超殺優惠 04:102020/11/01 產業．科技 文化路夜市行車糾紛爆打架 「正義妹」路過勸架 10:302020/11/01 社會 杜書伍帶聯強穩走鋼索 04:102020/11/01 生活新聞 海濱另類抓寶：海廢圖鑑奪大獎、用垃圾玩羅馬競技 17:302020/11/01 生活 新能源車產業鏈 Q3逆轉勝 04:102020/11/01 全球財經 洗完車少1動作釀大禍 他心痛：連門都鎖不住了 13:532020/11/01 生活 許光漢邱鋒澤雙帥慶生祈願平安 04:102020/11/01 娛樂新聞 新竹縣路平專案 預計年底前完工 14:492020/11/01 生活 動力火車開割稻車囧比走路慢 04:102020/11/01 娛樂新聞 9月女大生遭擄未遂沒開三聯單 歸仁分局長遭拔官 15:042020/11/01 社會 社會熱門新聞 馬國女大生雙親抵台 眼神哀戚將直奔高雄見愛女 - 社會 哪來的時間？殺害女大生梁育誌關臉書 網搜出去年巴哈22字PO文 - 社會 男邀房東太太看電影 驚人對話讓網傻眼：真的憑實力單身！ - 社會 長榮女大生父母將來台 父親身分曝：馬來西亞社會地位高 - 社會 失智母玩躲貓貓 女兒嚇到報警尋母 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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