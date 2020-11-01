李欣恬／台北報導

琉璃工房創辦人、金馬獎導演張毅於11月1日清晨與世長辭，享壽69歲，台灣藝術大學前校長黃光男表示，「琉璃工房的作品，可說是台灣文創產業的領頭羊，張毅可說是把工藝品建立成產業的第一人。」

黃光男表示，政府在2000年才開始推動文創產業，但張毅、楊惠姍等人走得很前面，在1980年代，就開始有文創思考，「不只是在大陸，在國際上也很有名聲，這帶給我們一種文化的行銷，過去玻璃藝術、水晶藝術很少有明星，但近代有琉璃工房，同時展現藝術性、生活性，既是高雅的禮物贈品，也具有纖細的美感和創意，同時還有東方文化在裡面。」黃光男表示，其作品的特色在於，比工藝品更精細，更有美感，「傳遞出獨特的藝術性。」

文化學者林谷芳表示，琉璃工房的琉璃藝術，可說是開文創產業的風氣之先，也在琉璃發展史上占有重要地位，「琉璃發展歷史悠久，一直期望從工藝層面到藝術創作，現在琉璃能受到矚目，琉璃工房可說是扮演重要角色。」

林谷芳表示，要從工藝到藝術之間，需要經歷蛻變過程，並不是短時間內可以完成，「在市場上的工藝與藝術家創作的作品，在系統上的定位不同，而琉璃工房在文創產業上有一定的成功度，並帶出工藝文創的可能性，值得參考。」

此外，林谷芳表示，張毅與楊惠姍的琉璃作品，裡面有具象的佛像製作，可看見兩人的生命觀照與人文層面，另外，「由於琉璃是很好的禮物，具有日常性，琉璃工房也賦予琉璃餽贈的樣態與厚度。」

藝術家、台師大設計學系名譽教授林磐聳表示，「琉璃工房是把玻璃產業轉換成工藝、產業與藝術都能兼顧的品牌，可說是引領風潮，非常不容易，特別是他與楊惠姍從熟悉的電影領域，轉換到完全不熟悉的琉璃，更是不簡單。」

長年與張毅一起工作的人回憶，張毅是一名文青，「他對詩詞很熟悉，講話總是慢慢的，字正腔圓又深思熟慮，也因此，看待作品和商品，總可以跳出不同的層次。」

(中時 )