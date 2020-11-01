東山咖啡節1日起登場，東山農會特別推出面值60元消費抵用券，供民眾於咖啡節活動中免費索取。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

台南東山為台灣咖啡主要產地之一，現在正是品味咖啡最好的季節，今年東山咖啡節1日於東山仙公廟孚佑宮登場，台南市長黃偉哲到場為台南市咖啡評鑑賽頒獎，也感謝農委會農糧署把好的技術和農民交流，培育出高品質的咖啡產品。

黃偉哲表示，東山咖啡很優質，青皮椪柑、蜂蜜、火龍果也很出名，冬天快到了，還可以吃龍眼乾喝龍眼茶。東山著名的175咖啡公路，從2013年至今年間，共有21組當地咖啡生豆獲得美國咖啡品質協會評測認證80分以上精品級咖啡，很值得愛好咖啡的朋友來台南品味咖啡之旅。

台南市農業局指出，台南市咖啡種植面積近57公頃，其中東山為主要產區，面積約53.9公頃。為行銷推廣東山咖啡，自2013年起辦理台南市咖啡評鑑，將評鑑優勝咖啡豆薦送農委會辦理的「台灣國產精品咖啡豆評鑑」及美國咖啡品質協會（Coffee Quality Institute，簡稱CQI），爭取全國及世界級認證，本年度有十萬咖啡、御香咖啡、175coffee等當地咖啡生豆，分別獲得美國CQI評測認證82分、81.75分、80.08分等精品級咖啡的好成績。

今年咖啡節東山農會特別推出面值60元消費抵用券，供民眾於咖啡節活動中免費索取，限量500張，消費者可於11月2日至12月2日期間，至活動配合咖啡店家消費抵用。另外，在地咖啡業者也各自推出不同的優惠專案，消費滿額即送可愛鼠年咖啡杯，詳情請洽東山農會或店家詢問。

活動除規畫東山咖啡業者展售咖啡相關產品，也有在地當季青皮椪柑、柳丁、米食製品等多項農產品展售，並安排米食相關產品DIY體驗，還邀請「打狗亂歌團」表演，有吃有喝有看頭，歡迎各地民眾在這咖啡飄香的季節來台南東山咖啡之旅。

(中時 )