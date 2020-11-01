新北市淡水老街某餐廳業者控訴，店門前路樹燈泡遭新北高灘處強拆，生意大受影響外，昏暗環境也恐讓成不法分子聚集，高灘處回應，業者未申請就私自裝設，還把鐵釘釘在樹木上，一切依法拆除，目前路燈數符合標準，若民眾認為燈光太暗後續會再行檢測。

店家控訴，淡水老街尾段燈光較昏暗，九年前在店門口掛上明亮燈泡帶動老街人潮，今年受疫情波及生意大受影響，高管處上月26日竟張貼公告要拆除店前燈條，30日就拆光30萬燈條，使生意大受打擊。

高灘處巡管隊長李俊儒表示，燈泡裝在店面內沒有違法，但近期發現業者將燈飾延伸到園區路樹，業者除未申請外，還把鐵釘釘在路樹上，才會於10月26日公告，要求業者3天內自行拆除，然而業者卻不理會，市府於是進行拆除。

李俊儒說，業者質疑燈光陰暗恐成治安死角部分，目前園區符合法規照明足夠，若業者仍認太暗，可提出明確地點，由政府再去做檢測及研議，而非擅自裝設燈飾。

(中時 )