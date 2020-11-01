從偶像劇《流星花園》爆紅的男子團體F4，睽違7年再度合體引起熱烈討論，江蘇衛視節目「一千零一夜」在10月30日讓他們重現經典歌曲，事後卻爆出合體是假的被網友罵爆；成員之一的朱孝天今（1）日在微博回應，支持主辦方和製作方，並指出自己才該檢討努力。

F4在江蘇衛視舉辦的「一千零一夜」晚會合體，距離上一次4人同台已經有7年之久，製作方圓了許多死忠粉絲的心願；不過，晚會結束後卻有眼尖網友當起柯南，找出許多疑點，包括4人在舞台上不僅零互動，也完全沒有任何走位，越看越奇怪。

朱孝天今（1）日在微博回應，支持主辦方和製作方，並指出自己才該檢討努力。(圖/ 摘自微博)

江蘇衛視只好跳出來解釋，提到因新冠肺炎影響，才會用科技虛擬技術，讓除了吳建豪未到場的3人以「投影」的方式現身，完成睽違7年的合體舞台；粉絲得知真相後超崩潰，紛紛痛罵主辦方「失望透頂」、「期望越高傷害越大」、「真的不能接受」。

在一片罵聲中，F4成員之一朱孝天今（1）晚在微博發聲，認為主辦方和製作方能想到這種方式讓他們合體，「其實是件挺了不起的事情」，他也覺得主辦方運氣好，遇到4人剛好有時間，共同完成這次「合體」；此外他提到最遺憾的是沒辦法和其他成員碰面，但看過大家的狀態，也自嘲「該檢討的是其他人狀態都比我好，我還需要再努力努力」。

(中時新聞網)