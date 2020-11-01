統一獅高國慶跑壘判斷失誤，在本壘前遭到夾殺出局。（黃國峰攝）

台灣大賽G2統一獅以1比9輸給中信兄弟，其中獅隊2局上半原有不錯進攻機會，不過高國慶一次跑壘判斷失誤間接形成雙殺出局，賽後總教練林岳平強調不會怪他，也解釋當時以三壘跑者方向來看，的確有得分機會才會積極跑壘。

2局上半統一獅有攻勢，面對強投德保拉，從林安可敲安開始，高國慶、陳鏞基連續安打攻下1分，且此時無人出局，不過下一棒蘇智傑敲出一壘方向滾地球，第一時間兄弟一壘手許基宏沒能處理好，但仍順利刺殺打者，並趁機回傳讓三壘跑者高國慶遭到夾殺，形成雙殺守備，此局可惜沒能多添分數，之後獅隊攻勢完全遭到封鎖。

賽後總教練林岳平談起這個半局，他表示要幫高國慶解釋，「教練告知若球穿越就要積極跑壘，當時從三壘側看，許基宏第一時間沒攔到，因此從他的角度來說會選擇積極跑壘，當他發現球沒穿出去時已經來不及，這跑壘是判斷失誤，但不會怪他，教練團的確告訴他穿越就積極跑壘。」

林岳平認為這個判斷失誤並非輸球主因，先發洋投猛威爾前2局都被敲長打，尤其2局開始變化球有些偏高、偏紅中，才被岳東華、岳政華兩兄弟逮到，造成重傷害。

林岳平也知道兄弟陣中還有一名強力左投米蘭達，這兩場對兄弟先發洋投都難以突破，「明天休息做好準備，把握第一場主場優勢突破左投。」

統一獅老將高國慶。（黃國峰攝）

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