罷免民進黨市議員陳致中總部宣布，第二階段連署已整理出3萬份連署書，預計明天將送到中選會審查。陳致中對此表示，尊重不同民意。

罷免陳致中總部鎮港除蟲隊在臉書貼文表示，將近2個月連署時間，罷中總部歷經人員不足、經費困難，甚至遭檢舉刁難或者嗆聲驅趕等各種狀況，但總部志工從來沒有放棄的念頭。總部已經順利完成鎮港市民近3萬份連署書，目前志工輪番不斷整理造冊及複印，預計最早11月2日下午三時將赴中選會正式送件。

罷中總部表達表達三個感謝、二個持續：三個感謝：感謝鎮港市民挺身、感謝全國民眾關注、感謝志工全力投入；二個持續：持續連署、持續送件。罷中總部強調，一階段提案時，送審名單仍被中選會大量視為無效，為避免中選會藉著嚴格審查方式，來卡二階成立，連署、收件的工作將持續不斷，請前鎮、小港市民繼續到總部來連署。還沒繳回的連署書，也可以持續送回，直到二階段順利通過，不放手，直到達成目標。

罷免高雄市議員陳致中的行動在9月4日邁入第二階段，第二階段法定連署數約2萬8062人。

(中時新聞網)