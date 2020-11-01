國民黨中秋節發起「反萊豬、顧食安」大調查嗎，國民黨主席江啟臣今天在臉書上公布結果，國民黨收到近三萬份的問卷，統計結果指出有97％的民眾反對萊豬進口，更有96％的民眾對於政府強制標示的政策沒有信心。

江啟臣指出，其中還有突破萬人的留言，告訴大家對於萊豬進口的疑慮，大家最關心的是什麼問題呢？讓我們一起看影片。這次的調查還有超過萬人，留下電話表達願意與國民黨一起上街反萊豬、護食安，感謝大家的支持。

江啟臣也預告國民黨將在11月22日下午一點在凱道集結，也邀請大家一起站出來，向不顧人民，不按程序，霸凌民主的政府表達人民最真實的聲音。

此外，對於行政院日前宣稱，國民黨要求的舉行食安會報、赴美查廠等，行政院均已做到，引來國民黨主席江啟臣不滿，抨擊政院的回應「是空的」，國民黨的訴求很具體，要求政府不能再拒絕回應民意。

面對江啟臣的質疑，行政院發言人丁怡銘表示，食安會議雖暫未舉行，但相關專業幕僚會議都有照常進行，沒有忽視食安問題。

(中時 )