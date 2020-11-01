第32屆全國十大神農及模範農民獲選名單出爐，台南市鹽水區有機農業職人陳坤生從全國105位農業精英中脫穎而出，榮獲全國模範農民，台南市農業局長謝耀清1日代表市長黃偉哲貼紅榜致賀，嘉許他在有機農業與加工農業的成就。

陳坤生出身鹽水區坔頭港鄉下，是一位憨直勤樸的農家子弟，中興大學農學院畜牧獸醫學系畢業後，原從事畜牧相關事業，1989年，因幼年跟隨父親下田的自然農耕經驗在記憶深處牽動著他，於是轉行投入農業，創立了陳稼莊果園。

由於對生態環境的關懷、對有毒的物質的排斥，陳坤生從第一塊田地開始就堅持不使用農藥、化學肥料與除草劑，採用「自然農法」與兼顧環保理念的方式耕種，成為台灣有機農業的先行者。

謝耀清表示，陳坤生在有機概念尚未成形的時候即堅持耗費人力、時間、金錢的自然農法，雖然曾被譏笑為傻子，仍舊不改其志。另外，基於保護生態環境、拒絕有毒物質的理念，製作農產加工品的過程中，也絕不使用有害人體的化學添加物，現在國內各大天然有機食品通路都能看到他的產品，努力有目共睹。

陳坤生表示，他深刻體認到「菜賤傷農、果賤傷農」的道理，並了解「加工才是農產品銷售的延續與價值的提升」，所以陳稼莊果園幾乎不販售鮮果，堅持以最好的水果原料加工製成無色素、無香料、無防腐劑、無其他化學合成添加物的天然果汁、果醋及果醬類產品，讓消費者有更安全、更健康的選擇。

陳坤生工廠購入自動化充填設備，進軍國內量販市場龍頭之一的「好市多」通路，透過大型通路的量化模式與新品原料需求下，與更多友善土地的農友契作農產原物料，達到生產、消費、綠色循環三贏局面。

陳稼莊果園的作物種類包含有機桑椹、有機百香果、有機紅心土芭樂、有機稻米，產品穩定出口至新加坡、馬來西亞、香港與加拿大，少量出口至中國大陸、美國與澳洲，將台灣優質的農產加工品推廣至國際市場。

(中時 )