桃園市長鄭文燦今晚出席嘉義同鄉會大會，與侯友宜前後腳錯過。（王揚傑攝）

侯友宜、張花冠互動熱絡，有說有笑。（王揚傑攝）

張花冠被拉回來和鄭文燦合影，表情有些不悅。（王揚傑攝）

新北市板橋區嘉義同鄉會會員大會今（1日）晚在板橋果菜市場舉辦，新北市長侯友宜及桃園市長鄭文燦都受邀出席，侯友宜晚間6時30分蒞臨，鄭文燦約7時到場，2人沒有同框，都說行程本就如此安排，並非刻意避開；倒是同樣受邀的前嘉義縣長張花冠與侯友宜互動熱絡，反而對同黨的鄭文燦十分冷淡，似仍對蘇貞昌擋下她接台肥董座不滿，2人合影後，張花冠便面色鐵青離開。

侯友宜表示，嘉義同鄉會的鄉親都是自己的兄弟姊妹，來到這裡就像回到家一樣，倍感溫馨，2年前嘉義同鄉會的鄉親給他滿滿的支持，他承諾要認真努力做事，嘉義鄉親就是他最大的支持力量，所以藉這個機會來和他們說謝謝。

對於不等鄭文燦到場就離開，侯友宜說，因為他還有下一個行程，本就定好6點半來講完話就要走。

鄭文燦則表示，他雖然不是嘉義人，但這幾年都沒缺席，不是陪長官就是自己來，主要是板橋嘉義同鄉會和桃園有很多交流。沒和侯友宜碰面是因為表訂就是7點15分到，因為他上一場在台中洲際棒球場和立法院副院長蔡其昌在發雞排，然後再搭高鐵回來，時間就是這個時間。

對於侯、鄭未來可能是總統大選的對手，媒體問鄭文燦，到嘉義同鄉會的場子外界覺得是來拔侯友宜的樁，鄭文燦說，他完全沒有這種感覺，他是來謝謝嘉義同鄉。

此外，張花冠似不滿被蘇貞昌擋下已內定的台肥董座，致詞時猛酸蘇貞昌，說侯友宜高票當選新北市長，落選的卻跑去當行政院長，她舉美國總統候選人拜登為例，77歲還在選總統，看來有人也想要選總統。張花冠則鼓勵侯友宜要努力工作，嘉義的同鄉都會監督他。

(中時 )