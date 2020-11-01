馬來西亞鋼琴家李元玲琴技精湛，是知名鋼琴家李雲迪的徒弟，不僅有才華，還擁有前凸後翹的好身材，經常穿著清涼彈奏鋼琴，跟粉絲們分享火辣身材，被封為「鋼琴女神」、「真人版娜美」，然而最近她卻因為身體出狀況而暴瘦4公斤，根根肋骨清晰可見。

168公分高的李元玲平時就對身材嚴格控管，將體重控制在46公斤，由於有健身習慣，她雖然瘦卻精實，體脂率僅12%，S型曲線身材完全零贅肉，是不少女孩憧憬的對象，然而今(1)日李元玲卻曬出一張對比照片，只見她凹凸有致的身材變得骨瘦如柴，腰細到像會折斷，還能清楚看見肋骨。

李元玲解釋，這幾天她因為生理期不舒服沒有胃口，4天竟然掉了4公斤，看起來十分不健康，變得像紙片人一樣單薄，讓粉絲看了相當心疼，紛紛留言關心，「太瘦了」、「第二張彷彿被家暴虐待...還不給吃東西」、「42真的有點可怕」、「勿過度～正常健康已經很好！怕妳走進死胡同」。

李元玲一直以來作風大膽，曾受到質疑在賣肉，對此，她也回覆：「我露的不是身材，是自律精神和正能量，我明白酸民智商低，心不美自然看什麼都很酸。」如今的模樣更讓人擔心。

(中時新聞網)