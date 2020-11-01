現年56歲的溫兆倫，早年演出電視劇《義不容情》裡丁有康、《我本善良》的齊浩男走紅；近年逐漸淡出香港演藝圈他，隨著演藝重心轉移，也跟上潮流玩起了抖音，時常在上面分享一些工作和生活情況。

在抖音擁有百萬粉絲的他，不知是髮型過於死板還是西裝外套的花色太鮮艷，疑似身材走樣的他，被網友不留情面狠批怎麼有點像大媽。這也讓相當在意外形的他，開始努力瘦身；從近日溫兆分享的影片來看，時尚感十足的他似乎減肥成功，同時也在影片下方留言：「年輕人，我們一起向健康帥氣出發！#減肥」最後更充滿信心的說，自己可以更帥！不過他也另外補充說，自己是為了身體健康才減肥的。

減重成功的溫兆倫 顯得相當時尚 (圖/ 翻攝自抖音)

瘦下來的溫兆倫十分帥氣，再加上時尚感爆棚的穿著，完全看不出來他今年已56歲，可說是將自己的狀態維持得相當好；看了影片的網友，也一面倒的留言說：「男神」、「不老的傳說」、「比二十年前還帥」、「真的一下子又帥了」。

(中時新聞網)