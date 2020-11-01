中國駐日大使孔鉉佑上周五（10月30日）接受日媒《朝日新聞》專訪。談及台海局勢，他表示，沒有人希望海峽兩岸兄弟操戈，兵戎相見，他敦促台灣儘早回歸九二共識，重返兩岸和平發展的正道。

根據中國駐日大使館網站消息，孔鉉佑在專訪中被問及各式問題，包括中日、中美關係、美國大選、香港、新疆以及台海等問題。

《朝日新聞》記者問，日本民眾十分擔心台灣海峽發生軍事衝突，怎麼看待近來中方軍機頻繁飛越台灣海峽中線？

孔鉉佑表示，中方希望海峽兩岸和平相處，但前提是台灣當局必須嚴格遵守九二共識，任何企圖挑戰或否定九二共識的言行都會給兩岸和平帶來不利影響，中方對此高度警惕。

他又指，「沒有人希望海峽兩岸兄弟操戈，兵戎相見，但維護兩岸和平的基礎是堅定維護祖國統一和領土完整。我們敦促台灣當局儘早回歸九二共識，重返兩岸和平發展的正道。」

被問到《香港國安法》實施是否意味日本人也成為處罰對象時，孔鉉佑指出，看待涉港問題需把握兩個前提，一是香港事務純屬中國內政，二是國家安全事務屬中央事權。

他指出，《香港國安法》懲治對象是極少數分裂國家、公然挑戰「一國兩制」底線的反中亂港分子，雖適用於非香港永久居民在香港以外實施的有關罪行，但做法是普遍的國際實踐，並非中國首創，且《香港國安法》實施後，香港形勢穩中向好，日本民眾假以時日會更加準確地看待香港問題。

在中日關係上，孔鉉佑認為互信不足是當前中日關係的不足之處，又以安全領域互信缺失，關鍵是雙方要坦誠相待，正視問題所在。近期流傳美國將在日部署中程導彈，他盼日方充分考慮地區安全穩定和鄰國的關切和觀感，慎重妥善處理。

對於釣魚島主權問題，他認為雙方應正視彼此立場不同的現實，從長遠出發妥善處理，以雙方都能接受的方式解決。

至於中美關係，孔鉉佑指出，無論美國大選結果如何，中國對美關係的立場都會一以貫之，盼不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的中美關係。

中美是否會爆發軍事衝突？他說，無論中美關係還是地區形勢，比以前變得更加複雜，但南海不是國際政治角鬥場、台灣問題事關中國主權和領土完整，中國都將堅定捍衞自身主權、安全、發展利益。

(旺報 )