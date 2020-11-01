慈濟彰化靜思堂20歲，今天舉辦「彰化20」活動。（慈濟提供／吳敏菁彰化傳真）

慈濟彰化靜思堂20歲，今天舉辦「彰化20」活動。（慈濟提供／吳敏菁彰化傳真）

吳敏菁／彰化報導

慈濟彰化靜思堂20歲，建築主軸融合了鹿港古都之建築文化特色，風貌古樸、典雅、莊嚴的殿堂，結合了慈濟人文，今天舉辦「彰化20」活動，各界共襄盛舉。

彰化分會靜思堂裡設有急難緊急聯絡網，不論是慈善、醫療、教育、人文，只要有需要，慈濟人的身影隨時都在；而骨髓捐贈、社區志工、環保志工，更在社區發揮了敦親睦鄰

、凝聚的力量，並配合政府措施設立日照中心及關懷c據點，實際走入社區關懷獨居長者、兩老相依供餐等。

靜態課程有靜思花道、茶道、咖啡美學班、布衣美學、水墨國畫席方、書法、繪畫、樸實藝術等；動態有妙手生華、古箏、小提琴演奏，小紳士、小淑女禮儀班、讀經班、楊家老架式太極拳、兒童武術等，在學習中，潛移默化慈濟的人文精神。

證嚴法師秉持佛陀的「慈悲大愛」創立慈濟，致力於「為佛教，為眾生」之志業，彰化靜思堂走過近7300個日子，如今將要迎向二十年，慶祝之餘，期望更多二十年乃至千年，都能肩負起「淨化人心、祥和社會」的使命。

縣長王惠美今天也來致詞說，彰化靜思堂從一開始上人在花蓮地區，懂得利人、利他的願，開始整個台灣各個縣市，一直到國外串連五大洲，通通都看得到慈濟師兄、師姊的身影，有需要的地方就看得到志工們的付出，不斷地把上人的精神給發揚光大：「再一次的利用這個機會，謝謝我們的師父，也有所有的師兄、師姊，因為有你們社會參加，我們才能看到更多的愛」。

來至精舍的德勱師父歡喜祝福，花蓮是從五毛錢開始，半世紀以來一直都在落實，何謂菩薩，菩薩不是在殿堂上被膜拜、被祈求的，所以慈濟的菩薩人人都是佛菩薩。

一走進彰化靜思堂，就可以看到天寬地闊的三合院天井，在慈濟各地眾多的靜思堂設計中尤具特色。在迎向「彰化二十」之際，慈濟人期待這裡不僅是慈濟人永傳心燈的心靈之家，更能成為在地民眾心靈的依託，歡迎大家常回家！

(中時 )