新莊區10月國慶連假傳出多起住家竊案，小偷均以利剪破壞鐵窗爬進屋內行竊，過程宛如「蜘蛛人」，被害住戶鑽石、黃金等昂貴物品遭竊損失慘重；新莊警積極偵辦，終逮到康嫌，康嫌坦承自去年起已犯案11起，累計金額達300多萬，警方訊後依加重竊盜罪移送法辦。

警方表示，40歲康嫌過去從事鐵工，熟知鐵窗破壞手法，先前看過影集後，萌生歹念，康嫌會事先勘查地形，蒙上面罩潛入住家，還專挑防火巷躲避監視器，搜括財物後，也不忘復原現場，將鐵窗扳回原狀，屋主若未檢查根本不知家中遭竊，自去年12月底至今年10月，康嫌一共犯下11起竊盜案，得手逾300萬元。

警方發現康嫌2月至9月份時消聲匿跡，國慶連假期間又再度現蹤，一連偷了3戶，手法皆相同，由於康嫌犯案時蒙面，警方調閱監視器後，但仍難看出康嫌長相，直到有次康嫌在變裝時露出長相，警方才得以掌握身分，花了2周鎖定康嫌位於北市中山區落腳處，警方埋伏10小時，終於將康嫌逮捕。

警方還發現他犯案專用的「百寶袋」，裡面裝有測鑽筆、珠寶放大鏡等各式犯案儀器，此外，康嫌女友竟不知男友是慣竊，見到警方也驚訝地說不出來；康嫌供稱，所有得手的黃金、鑽石都遭變賣，贓款300多萬元也被全數花光；警方訊後將康嫌依加重竊盜罪移送，後續將追查康嫌是否有其他犯罪事實。

(中時 )