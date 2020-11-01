東歐斯洛伐克在這個周末進行為全國性普篩，測試的第一天就就有258萬人接受COVID-19的病毒採集測試，幾乎已是全國人數的一半，相當踴躍。政府希望這筆資料，有助於在不進行嚴格社會封鎖的情況，扼止感染的速度。

路透社報導，為全國人口都進行普篩，這在國際上還是首創，因此斯洛伐克的經驗也受到其他國家的關注，各國都在尋找降低病毒傳播速度，並且減少社會衝擊的方法。

斯洛伐克國防部長納德(Jaroslav Nad )週日表示，據統計，星期六這天，就有258萬斯洛伐克人接受了測試，其中查出25,850人呈病毒陽性，必須進行檢疫，差不多是人口的1%。

為了全國普篩，超過4萬名軍人、警察、公務員和志願者，擔任普篩工作員在大約5千個篩檢站協助民眾，以增快過程。

這場測試是免費和自願的，但具有頗大的強制性，因為政府會對沒參加的人施予行動封鎖，包括禁止工作。

伊洛伐克總理馬托維奇（Igor Matovic）說，他對於這種強制力感到抱歉，但表示這一要求是合理的。

政府計劃在下週末再進行第二輪測試，以發現在第一輪中遺漏的病例，或在此期間被感染的病例。

斯洛伐克的病疫情不算嚴重，有2282例新病例，累計總數為59946例，死亡人數219人。

(中時新聞網)